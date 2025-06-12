"В "Химках" Заболотный показывал хорошую игру. И по стилю он подходит "Спартаку". Вполне возможно, что он быстро вольётся в состав. Соболев? У "Спартака" есть свои приоритеты. Если Соболев этим требованиям соответствует, то почему бы и нет?" - цитирует Черышева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий подмосковных "Химок" Антон Заболотный в летнее трансферное окно может перейти в московский "Спартак".
Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. В минувшем сезоне форвард провел во всех турнирах 32 матча и отметился 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Черышев допустил возвращение Соболева в "Спартак"
Российский тренер Дмитрий Черышев считает, что нападающий "Зенита" Александр Соболев может вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"