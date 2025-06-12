"Карпин в "Динамо" — это хорошая идея, руководство молодцы, что сделали выбор в пользу Валерия. Мне нравится то, что он отдает предпочтение россиянам, а не легионерам. В "Ростове" он проделал отличную работу, но ему нужны трофеи", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин сегодня, 12 июня, заключит контракт с московским "Динамо" и станет главным тренером бело-голубых. Напомним, что на данный момент российский специалист занимает аналогичную должность в национальной команде России.
1 мая руководство бело-голубых отправило в отставку с поста главного тренера Марцела Личку. По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 турах.
Силкин: Карпин в "Динамо" — это хорошая идея, руководство молодцы, что сделали выбор в его пользу
Российский тренер Сергей Силкин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС