"Мы кричали, что у нас Захарян готов к Европе, но уже второй сезон у него минимальное количество матчей. В Европе нагрузки и менталитет — туда надо ехать готовым. Трансфер Захаряна расстроил. Многие уже забыли, как он выглядит в игре и для него это тоже болезненно", - цитирует Семшова "СЭ".
В минувшем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Российский полузащитник получил травму во время предсезонной подготовки и не выходил на поле до февраля текущего года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.
Семшов: трансфер Захаряна расстроил. Многие уже забыли, как он выглядит в игре
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался об игре полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна.
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