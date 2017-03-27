Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Николай Толстых: Эдуард Мудрик много сделал для успехов нашего футбола

Бывший президент РФС и московского "Динамо" Николай Толстых поделился воспоминаниями о прославленном защитнике "Динамо" и сборной СССР Эдуарде Мудрике, скончавшемся накануне в Москве на 78-м году жизни.

"Из жизни ушел один из выдающихся отечественных спортсменов, много сделавший для успехов нашего футбола в качестве игрока сборной и московского "Динамо". С 1993 года он возглавлял подразделение, занимающееся ветеранами футбольного клуба. Это был очень интеллигентный, образованный, порядочный, внимательный к проблемам людей человек. Сочувствую родным и близким друзьям. Светлая память Эдуарду Николаевичу", - цитирует Толстых "Спорт-Экспресс".
Теги: Толстых
Сегодня, 19:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.