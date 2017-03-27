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Николай Толстых: Эдуард Мудрик много сделал для успехов нашего футбола
Бывший президент РФС и московского "Динамо" Николай Толстых поделился воспоминаниями о прославленном защитнике "Динамо" и сборной СССР Эдуарде Мудрике, скончавшемся накануне в Москве на 78-м году жизни.
"Из жизни ушел один из выдающихся отечественных спортсменов, много сделавший для успехов нашего футбола в качестве игрока сборной и московского "Динамо". С 1993 года он возглавлял подразделение, занимающееся ветеранами футбольного клуба. Это был очень интеллигентный, образованный, порядочный, внимательный к проблемам людей человек. Сочувствую родным и близким друзьям. Светлая память Эдуарду Николаевичу", - цитирует Толстых "Спорт-Экспресс".
"Из жизни ушел один из выдающихся отечественных спортсменов, много сделавший для успехов нашего футбола в качестве игрока сборной и московского "Динамо". С 1993 года он возглавлял подразделение, занимающееся ветеранами футбольного клуба. Это был очень интеллигентный, образованный, порядочный, внимательный к проблемам людей человек. Сочувствую родным и близким друзьям. Светлая память Эдуарду Николаевичу", - цитирует Толстых "Спорт-Экспресс".
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