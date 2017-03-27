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Игорь Лебедев: баннер о BBC? Молодцы ребята, красавцы

Заместитель председателя Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал баннер фанатов "Спартака" в матче с "Локомотивом" (1:1), в котором болельщики в ироничном стиле ответили на обвинения телеканала ВВС о хулиганах в российском фанатском движении.

"Не склонен видеть в действиях фанатов какой-то политики. Это ироничный, остроумный, хорошо продуманный ответ со стороны фанатского объединения на тот фильм, который был показан на канале ВВС о русских фанатах хулиганах. Зная их и общаясь с ними, я у верен, что эти люди никогда не будут причастны к политическим движениям. Молодцы ребята, красавцы. Я могу сказать, что в действиях фанатов инициативы РФС нет вообще. Да, общаемся, что-то обсуждаем, но что-то им навязывать – абсолютно бесполезно", - цитирует Лебедева "Спорт FM".
Теги: Лебедев
Сегодня, 22:45
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