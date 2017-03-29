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"Зенит" открыл школу спортивной журналистики

"Зенит" с марта по июнь этого года организует курсы открытых лекций по спортивной журналистике, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В рамках нового образовательного проекта пройдут встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному интернету. Принять участие в лекциях в качестве слушателей может любой желающий от 18 лет. Ведущий проекта — комментатор "Матч ТВ" Федор Погорелов.
Теги: Зенит
Вчера, 22:44
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(0)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отличная затея, теперь общество может уйти от спартаковского засилья в нашем футболе, и будет больше говорить о хорошем и полезном. и наконец даст адекватную оценку пагубному влиянию спартака на спортивное мировоззрение в целом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:27) #
  • -1
  •  (3)

Снобизм полный , что у Зенита есть лицензия на право чему нибудь учить...Хотя Газпром при нынешнем руководстве Страны может даже борщ варить учить- Борщ по Газпромовски..на матч ТВ...НОВЫЙ ПРОЕКТ...ведущий Кержаков.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Свой комментатор, свои судьи, свой Мутко. Теперь вот и до журналистики добрались...
Регистрация: 2.08.2013
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
директор орлов конечно же)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чему может научит Погорелов, тут нужен САМ Геннадьич и всем обучаемым гарантировано СБГ-небо в бриллиантах.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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