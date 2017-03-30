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Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми
Павел Курьянов, российский продюсер и соучредитель группы компаний Black Star, рассказал об инициативе создания футбольного клуба.
"Мы решили создать именно футбольный клуб, а не хоккейный, по нескольким причинам. Во-первых, футбольная тематика близка мне и одному из соучредителей Black Star — Вальтеру, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы пристально следим за футболом, видим технологии и инструменты, которые позволяют делать футбол более интересным. В-третьих, футбол — это самый зрелищный вид спорта в мире. В России самое большое количество людей ходят на футбольные матчи. В-четвёртых, с точки зрения ходов и маркетинговых решений в футболе мы можем добиться гораздо больших результатов, нежели в хоккее. Хотя, может быть, в своё время и в хоккей придём.
Завершающим решением был тот факт, что мы встретили человека, который играет в футбольном мире немаловажную роль, а именно в формировании и воспитании молодых футболистов. Наше видение развития футбола совпадает, поэтому наши идеи, инструменты, цели и то, как мы можем помочь футбольному виду спорта в нашей стране, очень совпали. Уже проведён ряд встреч, поставлены краткосрочные задачи, долгосрочные цели по нашему сотрудничеству — и наша компания начинает к ним двигаться.
Конкуренция с клубами РФПЛ? Я думаю, что мы бы не стали залезать в эту нишу, или индустрию, не поставив для себя целью стать первыми. Мы не создаём какой-то продукт для того, чтобы он просто существовал. Мы чемпионы по жизни. Поэтому каждый раз, когда мы ставим перед собой амбициозные задачи, мы делаем это для того, чтобы выигрывать, побеждать и добиваться сверхрезультатов. А самое главное — ломать стереотипы, которые есть у людей в отношении всего вокруг.
Собственно говоря, наша компания Black Star уже показала, что мы любим ломать стереотипы и многие уже «переломали». Поэтому хотим и здесь изменить восприятие людей, принести хороший продукт в этот вид спорта. Добившись определённых результатов, привлечь ещё больше внимания к футболу, а конечная цель — создать желание у людей ходить на матчи, получать удовольствие и радоваться от побед наших команд или игроков нашей страны", - цитирует Курьянова "Чемпионат.сом".
"Мы решили создать именно футбольный клуб, а не хоккейный, по нескольким причинам. Во-первых, футбольная тематика близка мне и одному из соучредителей Black Star — Вальтеру, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы пристально следим за футболом, видим технологии и инструменты, которые позволяют делать футбол более интересным. В-третьих, футбол — это самый зрелищный вид спорта в мире. В России самое большое количество людей ходят на футбольные матчи. В-четвёртых, с точки зрения ходов и маркетинговых решений в футболе мы можем добиться гораздо больших результатов, нежели в хоккее. Хотя, может быть, в своё время и в хоккей придём.
Завершающим решением был тот факт, что мы встретили человека, который играет в футбольном мире немаловажную роль, а именно в формировании и воспитании молодых футболистов. Наше видение развития футбола совпадает, поэтому наши идеи, инструменты, цели и то, как мы можем помочь футбольному виду спорта в нашей стране, очень совпали. Уже проведён ряд встреч, поставлены краткосрочные задачи, долгосрочные цели по нашему сотрудничеству — и наша компания начинает к ним двигаться.
Конкуренция с клубами РФПЛ? Я думаю, что мы бы не стали залезать в эту нишу, или индустрию, не поставив для себя целью стать первыми. Мы не создаём какой-то продукт для того, чтобы он просто существовал. Мы чемпионы по жизни. Поэтому каждый раз, когда мы ставим перед собой амбициозные задачи, мы делаем это для того, чтобы выигрывать, побеждать и добиваться сверхрезультатов. А самое главное — ломать стереотипы, которые есть у людей в отношении всего вокруг.
Собственно говоря, наша компания Black Star уже показала, что мы любим ломать стереотипы и многие уже «переломали». Поэтому хотим и здесь изменить восприятие людей, принести хороший продукт в этот вид спорта. Добившись определённых результатов, привлечь ещё больше внимания к футболу, а конечная цель — создать желание у людей ходить на матчи, получать удовольствие и радоваться от побед наших команд или игроков нашей страны", - цитирует Курьянова "Чемпионат.сом".
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