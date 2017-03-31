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Дмитрий Ульянов: сам принял решение покинуть пост тренера юношеской сборной России
Дмитрий Ульянов сообщил, сам написал заявление об уходе с поста старшего тренера юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) после того, как команда не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2017 года.
"Я взял ответственность на себя и написал заявление об уходе. Я только вышел от генерального директора, мы с ним обсудили все дела и пришли к выводу, что не выполнена задача, стоявшая перед командой, а на нее возлагалось очень много надежд. Я не буду говорить о тех моментах, которые это не позволили сделать, - после драки кулаками не машут.
Пока нет решения, где продолжу работать. Наверное, продолжу, я остаюсь в футболе. Это доля тренера - приходить и уходить. Конечно, обидно, мы с ребятами два года занимались, хотелось еще поработать, но сами виноваты - надо было проходить дальше", - цитирует Ульянова ТАСС.
"Я взял ответственность на себя и написал заявление об уходе. Я только вышел от генерального директора, мы с ним обсудили все дела и пришли к выводу, что не выполнена задача, стоявшая перед командой, а на нее возлагалось очень много надежд. Я не буду говорить о тех моментах, которые это не позволили сделать, - после драки кулаками не машут.
Пока нет решения, где продолжу работать. Наверное, продолжу, я остаюсь в футболе. Это доля тренера - приходить и уходить. Конечно, обидно, мы с ребятами два года занимались, хотелось еще поработать, но сами виноваты - надо было проходить дальше", - цитирует Ульянова ТАСС.
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