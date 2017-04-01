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Хабиб Нурмагомедов: для меня футбол остаётся на первом месте

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к футболу и признался, что болеет за "Реал" и "Анжи".

"Сможет ли ММА стать популярнее футбола? Вытеснить футбол не только в России, но и в мире невозможно. Это самый интересный вид спорта. Близко подойти сможем по рейтингам, но по интересу и по накалу невозможно. Ну как можно опередить матч "Реал" — "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"! Я думаю, это невозможно в этой жизни. Для меня футбол остаётся на первом месте.

В России я всегда болею за "Анжи", это мой родной клуб из Дагестана. Я всегда болею за него, слежу, как сыграли, на каком этапе они сейчас — вылетают, не вылетают. Конечно, хочется, чтобы они боролись за призовые места, за Европу, но пока приходится следить, в какой они зоне. Ещё болею за мадридский "Реал", смотрю испанский футбол. Но больше люблю английский футбол", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 19:46
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