Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
16:52
Матч первых (2)
Матч первых (2)
15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Хабиб Нурмагомедов: для меня футбол остаётся на первом месте
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к футболу и признался, что болеет за "Реал" и "Анжи".
"Сможет ли ММА стать популярнее футбола? Вытеснить футбол не только в России, но и в мире невозможно. Это самый интересный вид спорта. Близко подойти сможем по рейтингам, но по интересу и по накалу невозможно. Ну как можно опередить матч "Реал" — "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"! Я думаю, это невозможно в этой жизни. Для меня футбол остаётся на первом месте.
В России я всегда болею за "Анжи", это мой родной клуб из Дагестана. Я всегда болею за него, слежу, как сыграли, на каком этапе они сейчас — вылетают, не вылетают. Конечно, хочется, чтобы они боролись за призовые места, за Европу, но пока приходится следить, в какой они зоне. Ещё болею за мадридский "Реал", смотрю испанский футбол. Но больше люблю английский футбол", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат.сом".
"Сможет ли ММА стать популярнее футбола? Вытеснить футбол не только в России, но и в мире невозможно. Это самый интересный вид спорта. Близко подойти сможем по рейтингам, но по интересу и по накалу невозможно. Ну как можно опередить матч "Реал" — "Барселона" или "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"! Я думаю, это невозможно в этой жизни. Для меня футбол остаётся на первом месте.
В России я всегда болею за "Анжи", это мой родной клуб из Дагестана. Я всегда болею за него, слежу, как сыграли, на каком этапе они сейчас — вылетают, не вылетают. Конечно, хочется, чтобы они боролись за призовые места, за Европу, но пока приходится следить, в какой они зоне. Ещё болею за мадридский "Реал", смотрю испанский футбол. Но больше люблю английский футбол", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.