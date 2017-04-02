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Константин Кучаев: после матча Гончаренко меня похвалил

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свою игру в матче против "Крыльев Советов" (2:1) в двадцать первом туре РФПЛ.

"Сложно оценивать свою игру, я мало был с мячом. Рад, что удалось дебютировать, очень сильно нервничал, потому что счет 2:1 очень опасный, а успокоился только когда вышел на поле. Виктор Михайлович сказал, что я все умею: "Если не будешь закрепощен, все получится". После матча он меня похвалил, остался доволен", - цитирует Кучаева [leech=http://tass.ru]ТАСС/leech].
Теги: Гончаренко ЦСКА Крылья Советов
Вчера, 23:15
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