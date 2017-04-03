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15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Владимир Пресняков: без болельщиков смысл деятельности Дзюбы и Кокорина теряется
Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков–старший критично отозвался о словах Артема Дзюбы, сказанных после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0).
"Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль. Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он - болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется. Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды! Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: "Куда побежал? Куда бьешь?", - цитирует Преснякова "Спорт-Экспресс".
"Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль. Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он - болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется. Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды! Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: "Куда побежал? Куда бьешь?", - цитирует Преснякова "Спорт-Экспресс".
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