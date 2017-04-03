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Массимо Каррера: видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:2) в 21-м туре чемпионата России.

"Гол Промеса – самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Все-таки победный удар на последней минуте.

Футбол – он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что все закончилось. Несмотря на все, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я еще не видел этот эпизод. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.

Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать все, чтобы победить в этом матче", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Оренбург
Сегодня, 22:27
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№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Йоахим Лёв?

Златан Ибрагимович! laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:48) #
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[quote=utekay][quote]ПРИВЫКАЙ
ТЕ К ЭТОМУ[/quote] smile запасайтесь поросячьей валерьянкой и валидолом

Мадам, Вас плющит непадецки. Отсыпьте!


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№12 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
А вот этого не надо(с)


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо ты это заканчивай.
Так больше не надо
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Прав мой любимый Карлик-нос.


Йоахим Лёв?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
к этому хрен привыкнешь blush
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: nevada007 (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trachok
картинка о круговороте отношения к спартаковским тренерам все не теряет своей актуальности и по сей день, жду к лету тонны дерьма на итальяшку

Жди свиста рака на горе, дурень!
Регистрация: 27.05.2016
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Colambous,
у тебя какой то комплекс worried


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо! Ты хочешь , чтобы половина болел от инфаркта полегла?
Давайте лучше выигрывать спокойнее. Нервы - то не железные!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: trachok (Сегодня, 22:37) #
  • -6
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online
Болеет за:
ЦСКА
картинка о круговороте отношения к спартаковским тренерам все не теряет своей актуальности и по сей день, жду к лету тонны дерьма на итальяшку
Регистрация: 12.05.2013
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ПРИВЫКАЙТЕ К ЭТОМУ
smile запасайтесь поросячьей валерьянкой и валидолом

Цитата: Зенит-Питер
Надо тебе кликуху дать фартовый!

мля...а ведь точно confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 22:32) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Надо тебе кликуху дать фартовый!
Не иначе!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:30) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
так уже привыкли, валидол - главный спонсор по ходу ))
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:29) #
  • -16
  •  (16)
online

Прав мой любимый Карлик-нос.


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
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