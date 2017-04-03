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Массимо Каррера: видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:2) в 21-м туре чемпионата России.
"Гол Промеса – самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Все-таки победный удар на последней минуте.
Футбол – он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что все закончилось. Несмотря на все, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.
Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я еще не видел этот эпизод. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.
Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать все, чтобы победить в этом матче", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Гол Промеса – самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Все-таки победный удар на последней минуте.
Футбол – он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что все закончилось. Несмотря на все, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.
Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я еще не видел этот эпизод. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.
Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать все, чтобы победить в этом матче", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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