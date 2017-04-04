Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин хочет видеть в "Локомотиве" полузащитника "Габалы" Гараева

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что московский клуб интересуется полузащитником сборной Азербайджана Гарой Гараевым, сообщает Azerifootball.

"Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока "Локомотив" не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно.

Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в "Габале". Представители "Локомотива" побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче", — сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Габала Трансферы
Сегодня, 19:21
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кто й то))?


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.