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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Юрий Семин хочет видеть в "Локомотиве" полузащитника "Габалы" Гараева
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что московский клуб интересуется полузащитником сборной Азербайджана Гарой Гараевым, сообщает Azerifootball.
"Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока "Локомотив" не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно.
Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в "Габале". Представители "Локомотива" побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче", — сказал Семин.
"Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока "Локомотив" не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно.
Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в "Габале". Представители "Локомотива" побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче", — сказал Семин.
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