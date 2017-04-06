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Сергей Прядкин выступил против назначения иностранных судей на матч "Спартак" - "Зенит"
Президент РФПЛ Сергей Прядкин не поддержал идею пригласить зарубежных арбитров на предстоящий матч 23-го тура чемпионата страны между "Спартаком" и "Зенитом" (16 апреля).
"Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой. Я могу назвать их — Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент — московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.
Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определённой степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой", — цитирует Прядкина ТАСС.
"Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой. Я могу назвать их — Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент — московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.
Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определённой степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой", — цитирует Прядкина ТАСС.
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