Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Белоус: закрытый чемпионат – чистое шоу, оно не соответствует идеологии ФИФА и УЕФА

Экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал идею гендиректора "Зенита" Максима Митрофанова, который предложил идею создания закрытого чемпионата.

"Идея создания закрытого чемпионата наподобие того, что есть в НХЛ и КХЛ, — это чистое шоу. Это коммерческие лиги, не соответствующие идеологии, которая разрабатывалась ФИФА и УЕФА. Так что вряд ли такие идеи будут проникать в РФС. Такая стратегия абсолютно не эффективна. Есть четкое понимание, что команды из второй лиги, имеющие желание и возможности, получают место в ФНЛ, а оттуда - в премьер-лигу. Я неоднократно говорил, что надо, чтобы наши клубы мерялись не своими кошельками и тем, что спонсоры кому-то отцепили возможностей, а организацией и зарабатыванием денег. Мне кажется, что таким крупным компаниям как "Газпром" есть, куда вкладывать деньги, нежели тратить миллионы на профессиональный футбол", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днем"
Теги: Белоус
Сегодня, 17:21
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.