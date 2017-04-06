Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Иногородние фанаты ЦСКА смогут посетить дерби, оформив коллективные заявки

Болельщики ЦСКА из других городов, желающие посетить матч 26-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком", могут оформить коллективные заявки на покупку билетов на трибуну S, сообщает официальный сайт ЦСКА.

При этом заявки будут приниматься только от официальных фан-клубов, зарегистрированных в КЛС ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.