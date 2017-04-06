Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Александр Новиков: все понимали важность матча с "Рубином" для команды, для города

Защитник "Урала" Александр Новиков пообещал угостить партнеров по команде тортом с чаем за победный мяч, забитый казанскому "Рубину" в полуфинальной игре Кубка России.

"Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал. После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил.

Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай", - цитирует Новикова ТАСС.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 20:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.