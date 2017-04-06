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Александр Новиков: все понимали важность матча с "Рубином" для команды, для города
Защитник "Урала" Александр Новиков пообещал угостить партнеров по команде тортом с чаем за победный мяч, забитый казанскому "Рубину" в полуфинальной игре Кубка России.
"Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал. После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил.
Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай", - цитирует Новикова ТАСС.
"Очень важный матч был, и сегодня главное было, естественно, победа. Все понимали важность матча для команды, для города, поэтому нас никто особо не настраивал и установками тоже никто не накачивал. После пенальти играть еще оставалось достаточно времени, все верили в себя и в команду. Мы постоянно на стандартах работаем, так сложилось, что мяч попал в мою зону, и я забил.
Теперь за победный гол принесу торт, и все вместе попьем чай", - цитирует Новикова ТАСС.
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