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Алексей Сорокин: газон на "Зенит"-Арене" входит в должное состояние после спячки
Оргкомитет "Россия-2018" получил заверение от властей Санкт-Петербурга и "Зенита" в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии.
В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.
"В конце прошлой недели мы проводили совещание с "Зенитом" и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после "спячки", и на нем будут проведены игры "Зенита". Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности", - сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
ТАСС
В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.
"В конце прошлой недели мы проводили совещание с "Зенитом" и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после "спячки", и на нем будут проведены игры "Зенита". Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности", - сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
ТАСС
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