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Алексей Сорокин: газон на "Зенит"-Арене" входит в должное состояние после спячки

Оргкомитет "Россия-2018" получил заверение от властей Санкт-Петербурга и "Зенита" в том, что поле стадиона на Крестовском острове находится в приемлемом состоянии.

В пятницу агентство Regnum сообщило, что газон на новой арене пришел в негодность.

"В конце прошлой недели мы проводили совещание с "Зенитом" и с властями города. На этом совещании мы получили заверение, что газон постепенно входит в должное состояние после "спячки", и на нем будут проведены игры "Зенита". Клуб сейчас предпринимает усилия по уходу за газоном, никаких сложностей не видит и понимает меру ответственности", - сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

ТАСС
Теги: Сорокин Зенит-Арена
Сегодня, 21:35
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№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:46) #
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  •  (1)

нет там никакой травы,ей западло расти на дальняк арене,один навоз всходит от Лучески и от Бздюбы smile
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Распутин (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (2)
online

а ну во... ничего страшного... всего лишь газон обосрался во сне... а то гниет... гниет...
Регистрация: 2.04.2017
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