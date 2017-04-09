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Александр Бубнов: Зе Луиш или Адриано? Я поставил бы обоих, "Уфа" не будет играть "первым номером"
Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча "Уфы" и "Спартака" в 22-м туре чемпионата России.
- Несмотря на то что «Спартак» является лидером, он до сих пор в какой-то степени непредсказуем. От него можно ждать всего, чего угодно. Зато появилась стабильность в группе атаки в том смысле, что «Спартак» достаточно забивает, чтобы грубые ошибки в обороне не сильно сказывались на результате. Зе Луиш или Луис Адриано? Я бы поставил обоих. А что? «Уфа» как будто будет играть первым номером... Чтобы взламывать такую плотную оборону нужны форварды.
«Спартак» должен быть свежее физически, поскольку «Уфа» проводила полуфинал Кубка России. Но москвичам будет труднее в психологическом плане, поскольку «Уфе» терять нечего, а у «Спартака» впереди «Зенит», «Ростов», ЦСКА… Осечка с «Уфой» может дорого стоить перед матчем с преследователями, - приводит слова Бубнов Sportbox.
- Несмотря на то что «Спартак» является лидером, он до сих пор в какой-то степени непредсказуем. От него можно ждать всего, чего угодно. Зато появилась стабильность в группе атаки в том смысле, что «Спартак» достаточно забивает, чтобы грубые ошибки в обороне не сильно сказывались на результате. Зе Луиш или Луис Адриано? Я бы поставил обоих. А что? «Уфа» как будто будет играть первым номером... Чтобы взламывать такую плотную оборону нужны форварды.
«Спартак» должен быть свежее физически, поскольку «Уфа» проводила полуфинал Кубка России. Но москвичам будет труднее в психологическом плане, поскольку «Уфе» терять нечего, а у «Спартака» впереди «Зенит», «Ростов», ЦСКА… Осечка с «Уфой» может дорого стоить перед матчем с преследователями, - приводит слова Бубнов Sportbox.
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