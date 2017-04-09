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Александр Бубнов: Зе Луиш или Адриано? Я поставил бы обоих, "Уфа" не будет играть "первым номером"

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча "Уфы" и "Спартака" в 22-м туре чемпионата России.

- Несмотря на то что «Спартак» является лидером, он до сих пор в какой-то степени непредсказуем. От него можно ждать всего, чего угодно. Зато появилась стабильность в группе атаки в том смысле, что «Спартак» достаточно забивает, чтобы грубые ошибки в обороне не сильно сказывались на результате. Зе Луиш или Луис Адриано? Я бы поставил обоих. А что? «Уфа» как будто будет играть первым номером... Чтобы взламывать такую плотную оборону нужны форварды.

«Спартак» должен быть свежее физически, поскольку «Уфа» проводила полуфинал Кубка России. Но москвичам будет труднее в психологическом плане, поскольку «Уфе» терять нечего, а у «Спартака» впереди «Зенит», «Ростов», ЦСКА… Осечка с «Уфой» может дорого стоить перед матчем с преследователями, - приводит слова Бубнов Sportbox.
Теги: Бубнов Зе Луиш Адриано Спартак
Сегодня, 10:32
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5
(5)
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:35) #
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Цитата: капля никотина
я бы Зе немного поберег, выпустил на замену. Как и всех прочих карточников


Минимум, двоих - Зе и Федю - оставил бы на лавке.Только, думаю, наш Массималист двинет вперед всю гвардию, невзирая на лалочкиных-тапочкиных и газовый табор.Он про него сейчас врядли вообще вспоминает.

А вот предусмотрительному цИгану вчерась ещё повезло - сберёг очко, для нас, видать, старалсссиии....

Впрочем, если доживёт до воскресенья. Питерская пресса его уже откровенно по-хамски поливает.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:13) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фернандо нужно оставить в запасе,если его потеряем к матчу с Зенитом это будет катастрофа,Глушаков и Зобнин должны вытянуть опорную зону


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:52) #
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А я бы Зе немного поберег, выпустил на замену. Как и всех прочих карточников
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Буба всё правильно мыслит.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Крайне опасно . Выпускать надо того , кто в лучшем тонусе именно сейчас .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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