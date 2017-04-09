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Андрей Будогосский: самые значимые матчи будут обслуживать бригады из 5 арбитров
Российский футбольный союз (РФС) уже в этом сезоне обязательно вернется к практике назначения на самые значимые матчи чемпионата страны бригад из пяти судей. Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
В субботу о возможности назначения подобных судей упомянул на конференции РФС глава организации Виталий Мутко.
"Хочу сказать, что эту систему со, скажем так, полновесными бригадами мы проговаривали с Виталием Леонтьевичем Мутко, и я искренне рад, что он активно откликнулся на эту идею и поддержал ее. В таком подходе нет ничего нового, на некоторые матчи уже назначались такие бригады - судья, два помощника, два дополнительных ассистента судьи и резервный судья. Естественно, мы вернемся к практике назначения полновесных судейских бригад на наиболее знаковые и сложные матчи, чтобы свести к минимуму возможное количество ошибочных решений", - заявил Будогосский.
На вопрос, будет ли использована данная практика на матче 23-го тура между "Спартаком" и "Зенитом", Будогосский ответил: "Пока не стал бы комментировать, на какие матчи будут назначены такие бригады. У нас не только матч "Спартак" - "Зенит" может быть знаковым. Я уже говорил, что сейчас у нас вообще нет проходных встреч в чемпионате, у нас любая игра имеет большое значение для обеих команд с точки зрения их места в турнирной таблице. Поэтому мы будем ориентироваться на то, насколько важно нам назначить на ту или иную игру полновесную бригаду судей".
Будогосский уточнил, что у РФС не хватит ресурсов, чтобы обеспечить подобными бригадами все матчи тура. "Конечно, есть сложности с судьями, безусловно. Потому что в начале сезона мы ориентировались на одних арбитров, а сейчас ситуация, прежде всего, в количественном отношении другая. Будем исходить из того, чтобы максимально качественно обеспечивать каждую игру", - сказал он.
В субботу о возможности назначения подобных судей упомянул на конференции РФС глава организации Виталий Мутко.
"Хочу сказать, что эту систему со, скажем так, полновесными бригадами мы проговаривали с Виталием Леонтьевичем Мутко, и я искренне рад, что он активно откликнулся на эту идею и поддержал ее. В таком подходе нет ничего нового, на некоторые матчи уже назначались такие бригады - судья, два помощника, два дополнительных ассистента судьи и резервный судья. Естественно, мы вернемся к практике назначения полновесных судейских бригад на наиболее знаковые и сложные матчи, чтобы свести к минимуму возможное количество ошибочных решений", - заявил Будогосский.
На вопрос, будет ли использована данная практика на матче 23-го тура между "Спартаком" и "Зенитом", Будогосский ответил: "Пока не стал бы комментировать, на какие матчи будут назначены такие бригады. У нас не только матч "Спартак" - "Зенит" может быть знаковым. Я уже говорил, что сейчас у нас вообще нет проходных встреч в чемпионате, у нас любая игра имеет большое значение для обеих команд с точки зрения их места в турнирной таблице. Поэтому мы будем ориентироваться на то, насколько важно нам назначить на ту или иную игру полновесную бригаду судей".
Будогосский уточнил, что у РФС не хватит ресурсов, чтобы обеспечить подобными бригадами все матчи тура. "Конечно, есть сложности с судьями, безусловно. Потому что в начале сезона мы ориентировались на одних арбитров, а сейчас ситуация, прежде всего, в количественном отношении другая. Будем исходить из того, чтобы максимально качественно обеспечивать каждую игру", - сказал он.
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