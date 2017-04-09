Андрей Будогосский: Гинер просил назначать на игры ЦСКА молодых судей

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (99)
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (99)
14:44
"Терек" готов поддержать просьбу "Анжи" не назначать матчи на пятницу по религиозным соображениям (3)
"Терек" готов поддержать просьбу "Анжи" не назначать матчи на пятницу по религиозным соображениям (3)
13:40
Карло Анчелотти: Рибери играл хорошо, и у него был день рождения. Я подумал, что его нужно поцеловать (видео)
Карло Анчелотти: Рибери играл хорошо, и у него был день рождения. Я подумал, что его нужно поцеловать (видео)
12:03
Хосеп Гвардиола: при нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с тер Стегеном и Нойером
Хосеп Гвардиола: при нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с тер Стегеном и Нойером
11:25
"Обозреватель": матч киевского "Динамо" и "Шахтёра" перенесён из-за свадьбы дочери Суркиса (6)
"Обозреватель": матч киевского "Динамо" и "Шахтёра" перенесён из-за свадьбы дочери Суркиса (6)
10:46
Луис Энрике: Неймар получил карточку за то, что завязывал шнурки. Это была особенная интерпретация правил (1)
Луис Энрике: Неймар получил карточку за то, что завязывал шнурки. Это была особенная интерпретация правил (1)
10:32
Александр Бубнов: Зе Луиш или Адриано? Я поставил бы обоих, "Уфа" не будет играть "первым номером" (5)
Александр Бубнов: Зе Луиш или Адриано? Я поставил бы обоих, "Уфа" не будет играть "первым номером" (5)
Вчера 22:35
Александр Григорян: помогли "Спартаку", все нормально (32)
Александр Григорян: помогли "Спартаку", все нормально (32)
Вчера 21:53
Олег Шатов: главному тренеру и без нас хорошо (37)
Олег Шатов: главному тренеру и без нас хорошо (37)
Вчера 21:39
Александр Григорян: Форбс мне сказал: "Слава богу, всю жизнь хотел играть в нападении" (2)
Александр Григорян: Форбс мне сказал: "Слава богу, всю жизнь хотел играть в нападении" (2)
Андрей Будогосский: Гинер просил назначать на игры ЦСКА молодых судей
РФС станет больше доверять молодым судьям, таким как, например, 30-летний Алексей Сухой, отработавший матч 22-го тура чемпионата страны между "Зенитом" и "Анжи". Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.
"Нам пытались говорить: вот, молодой судья, у него небольшой стаж работы. Да, он относительно молодой судья, но когда мы видим, что арбитр растет, совершенствуется, мы будем доверять такому судье и в более ответственных матчах, почему нет", - заявил Будогосский.
"На заседании исполкома тот же Евгений Гинер, президент ЦСКА, говорил: "Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы, по крайней мере, будем знать, что они ошибаются". Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу", - добавил Будогосский.
Сухой первый сезон работает на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и отсудил пять встреч.
Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.
"Нам пытались говорить: вот, молодой судья, у него небольшой стаж работы. Да, он относительно молодой судья, но когда мы видим, что арбитр растет, совершенствуется, мы будем доверять такому судье и в более ответственных матчах, почему нет", - заявил Будогосский.
"На заседании исполкома тот же Евгений Гинер, президент ЦСКА, говорил: "Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы, по крайней мере, будем знать, что они ошибаются". Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу", - добавил Будогосский.
Сухой первый сезон работает на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и отсудил пять встреч.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.