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Андрей Будогосский: Гинер просил назначать на игры ЦСКА молодых судей

РФС станет больше доверять молодым судьям, таким как, например, 30-летний Алексей Сухой, отработавший матч 22-го тура чемпионата страны между "Зенитом" и "Анжи". Об этом ТАСС заявил председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

"Нам пытались говорить: вот, молодой судья, у него небольшой стаж работы. Да, он относительно молодой судья, но когда мы видим, что арбитр растет, совершенствуется, мы будем доверять такому судье и в более ответственных матчах, почему нет", - заявил Будогосский.

"На заседании исполкома тот же Евгений Гинер, президент ЦСКА, говорил: "Назначайте молодых судей на наши игры, если они будут ошибаться, мы, по крайней мере, будем знать, что они ошибаются". Почему нет? Да, мы будем давать дорогу тем ребятам, которые сейчас показывают хороший уровень подготовки и судейства и способны обеспечить нам качественную работу", - добавил Будогосский.

Сухой первый сезон работает на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и отсудил пять встреч.
Теги: Будогосский Гинер ЦСКА
Сегодня, 14:23
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(2)
№7 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
О как!А в матчах где играть будет Спартак надо назначать Лапочкина!У нас теперь чо,судей будут назначать хозяева команд???Тогда Будогосскому место на пенсии,на огороде.На кой он нужен,если судью назначил Гинер?
Регистрация: 2.04.2012
№6 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
дешевле


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
т.е. тех, кому еще нужны деньги??? какой хитрый человек Гинер. smile
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: vermis_64
Не! Ясно же сказано - молодых! А ты - лысых!


Ну, Карасёв премьер-лигу с 29 лет судит...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Цитата: vermis_64
Блондинов, брюнетов?


Лысых...


Не! Ясно же сказано - молодых! А ты - лысых!
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:36) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: vermis_64
Блондинов, брюнетов?


Лысых...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блондинов, брюнетов? Не заказывал?
Регистрация: 23.08.2016
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