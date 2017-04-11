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Стипе Плетикоса: надеюсь, к 29-му туру РФПЛ "Спартак" уже оформит чемпионство

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса оценил шанс команды на победу в чемпионате России.

"Надеюсь, что к домашнему матчу с "Тереком" в 29-м туре "Спартак" уже оформит чемпионство. Думаю, спартаковцы устроят праздник для всех болельщиков. Осталось сыграть всего восемь туров, и команда Массимо Карреры должна удержать преимущество.

Многое в чемпионской гонке будет решаться в предстоящей игре с "Зенитом". Если спартаковцы выиграют матч с прямыми конкурентами, то это придаст им уверенности в своих силах. Можно будет смело говорить, что чемпионство почти у них в кармане", - цитирует Плетикосу "Чемпионат.сом".
Теги: Плетикоса Спартак
Сегодня, 00:48
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