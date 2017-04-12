Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фоторепортаж с матча "Динамо" -"Химки"

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с матча 31 тура первенства ФНЛ между командами "Динамо" -"Химки", в котором московское "Динамо" вернулось в Премьер Лигу.

























Теги: Фото Динамо
Вчера, 23:30
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Странный баннер- "питер с тобой"
Регистрация: 19.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.