Агент Головина рассказал о взаимоотношениях россиянина с главным тренером "Монако" Луисом

- У него очень хорошая коммуникация с Филипе Луисом, тренер доверяет ему.
Саша — один из лидеров команды, и он пытается отплатить тем же своей игрой на поле. Безусловно, то, что он остался в "Монако", пошло только на пользу, - цитирует Клюева "Советский спорт".
Ранее главный тренер "Монако" Филипе Луис похвалил Александра Головина за то, что тот может выполнять разные функции на поле, а также отметил, что россиянин всегда готов помочь команде на любой позиции.
Александр Головин в нынешнем сезоне провел за монегасков во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.