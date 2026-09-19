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Агент Головина рассказал о взаимоотношениях россиянина с главным тренером "Монако" Луисом

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Александра Головина, высказался об отношения полузащитника с главным тренером Филипе Луисом.
Фото: GLobal Look Press
По словам Клюева, у Головина хорошая коммуникация с главным тренером.

- У него очень хорошая коммуникация с Филипе Луисом, тренер доверяет ему.

Саша — один из лидеров команды, и он пытается отплатить тем же своей игрой на поле. Безусловно, то, что он остался в "Монако", пошло только на пользу, - цитирует Клюева "Советский спорт".

Ранее главный тренер "Монако" Филипе Луис похвалил Александра Головина за то, что тот может выполнять разные функции на поле, а также отметил, что россиянин всегда готов помочь команде на любой позиции.

Александр Головин в нынешнем сезоне провел за монегасков во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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