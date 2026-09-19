Президент РПЛ Алаев высказался о возможном введении налога на тренеров-иностранцев

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном введении налога на работу тренеров-иностранцев.

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Мы эту инициативу не похоронили, думаю, наши дискуссии на эту тему продолжим, - приводит слова Алаева "РБ Спорт"

По словам Алаева, эта инициатива была отклонена клубами, но дискуссия продолжится.- Инициатива была рассмотрена клубами. За явным большинством на данный момент она отклонена. Но это не значит, что мы не вернемся к ней в будущем.Ранее сообщалась, что Российская Премьер-Лига может ввести для клубов налог за назначение иностранного тренера в размере около 10 миллионов рублей.На данный момент в чемпионате России работают пять иностранных специалистов: Хуан Карседо в московском "Спартаке", Франк Артига в "Рубине", Джонатан Альба в "Ростове", Срджан Благоевич в "Акроне" и Хуан Диас в столичной "Родине".