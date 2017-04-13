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Илья Черкасов: с учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" обыграет "Зенит"
Бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
"В этом матче счет будет 2:1, поскольку в последнее время "Спартак" демонстрирует куда большее желание, они сейчас на ходу. Они вынимают даже игры, когда все не очень хорошо складывается. "Зенит" же выглядит вяло и безвольно. С учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" выиграет", — цитирует Черкасова "Спорт день за днем".
"В этом матче счет будет 2:1, поскольку в последнее время "Спартак" демонстрирует куда большее желание, они сейчас на ходу. Они вынимают даже игры, когда все не очень хорошо складывается. "Зенит" же выглядит вяло и безвольно. С учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" выиграет", — цитирует Черкасова "Спорт день за днем".
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