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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Илья Черкасов: с учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" обыграет "Зенит"

Бывший генеральный директор "Зенита" Илья Черкасов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

"В этом матче счет будет 2:1, поскольку в последнее время "Спартак" демонстрирует куда большее желание, они сейчас на ходу. Они вынимают даже игры, когда все не очень хорошо складывается. "Зенит" же выглядит вяло и безвольно. С учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" выиграет", — цитирует Черкасова "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 17:21
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(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот пусть бывшие и нынешние члены труппы "голубое шапито" и занимаются прогнозами. Вместо тренировок и анализа.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Распутин (Сегодня, 18:03) #
  • 0
  •  (2)
online

а мы куй клали.... на голубое недоразумение...
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:30) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заранее вазелинит


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:26) #
  • +2
  •  (6)
online

Ух ты, сколько специалистов прогнозистов.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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