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Алексей Игонин: в случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке

Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"В случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке. Спартаковцы захотят доказать всем, что они заслужили золотые медали. Не сказал бы, что сейчас у них есть уверенность в своих силах. Всё-таки уверенность приходит тогда, когда есть опыт побед и хороших выступлений из года в год. Сейчас "Спартак" играет с сумасшедшей отдачей и за счёт неё побеждает.

Мы в Питере верим в победу "Зенита", посмотрим, сможет ли команда Мирчи Луческу нас в этом убедить. Зенитовцам нужно лечь костьми против "Спартака", но сделать это с умом. Играть надо с максимальной самоотдачей, но не забывать про качество. Команда с берегов Невы может обыгрывать соперников намного сильнее "Спартака", но иногда ей просто не хватает мысли. Поэтому на поле нужно включать голову.

Мне кажется, что нас ждёт результативный матч, но закончится он вничью", - цитирует Игонина "Чемпионат.сом".
Теги: Игонин Спартак Зенит
Сегодня, 19:10
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№3 Написал: ачуда (Сегодня, 19:42) #
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Надоели бывшие бомжи гаданием на авось с надеждой на псевдопатриотизм команды где нет коренных аборигенов.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И цыганка с картами полетит плакать в Румынию


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: mustang (Сегодня, 19:13) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
мы ждали этого 15 лет
нельзя затягивать с оформлением чемпионства
только полная самоотдача
Регистрация: 23.12.2015
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