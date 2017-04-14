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Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру

Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов считает, что игровые и психологические проблемы сине-бело-голубых возводят в ранг фаворита предстоящего матча 23-го тура чемпионата России "Спартак".

"Обе команды сейчас примерно равны по классу. Однако москвичи находятся на моральном подъеме — в последнее время им везет. Что касается "Зенита", то я не понимаю игру, которую сегодня показывает эта команда. Нет никакой остроты в нападении — такое ощущение, что Александр Кокорин и Артем Дзюба не способны на интересные индивидуальные действия, они не могут даже обыграть оппонента один в один. Тот же Дзюба стоит на чужой половине поля и просит закидывать мячи на него — ноль движения, ноль креатива. Сегодняшний футбол петербуржцев — словно из каменного века. Мне обидно видеть, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет своей жизни, показывает игру столь низкого качества", - цитируют Чухлова "Известия".
Теги: Чухлов Зенит Спартак
Сегодня, 16:31
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№2 Написал: zzzz (Сегодня, 17:34) #
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online

Борис Владимирович, а вы лично в пердив с Зенитом не вылетали случайно в 1989? Память-то там прочистите себе, млять
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
это еще не конец! smile
Регистрация: 22.05.2015
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