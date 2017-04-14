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Алия Мустафина: надеюсь, "Спартак" выиграет у "Зенита"

Многократная чемпионка Европы, мира и Олимпиады по спортивной гимнастике Алия Мустафина выразила надежду, что "Спартак" обыграет "Зенит" в матче 23-го тура РФПЛ.

"Надеюсь, что "Спартак" выиграет. Будет ли счет 5:0? Ну это сильно. Предположу, что "Спартак" выиграет со счетом 2:1", - приводит слова Мустафиной "Спорт FM".
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Алия давняя наша болельщица
Регистрация: 24.11.2008
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