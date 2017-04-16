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Сергей Хусаинов: назначение Егорова на матч "Спартак" – "Зенит" – самое разумное решение

Бывший генеральный директор ДЮСШ "Футбольное дело" Сергей Хусаинов одобрил назначение на матч "Спартак" - "Зенит" арбитра Александра Егорова.

"Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура. Егоров за месяц сбросил 15 килограммов, это личный подвиг. У человека есть цель и сильный характер. Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств в воскресенье. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу", - цитирует Хусаинова "Р-Спорт".
Теги: Хусаинов Егоров Спартак Зенит
Сегодня, 12:31
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№2 Написал: боря888 (Сегодня, 12:43) #
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Если такой, презираемый всеми судьями и игроками, взяточный прыщ говорит, то, значит, будет грязное дело
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:41) #
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  •  (2)
online

Если человек сбросил 15 кг. -это показатель получается что он должен судить центральный матч? а как он довёл себя до такого веса получается всё равно , если были такие килограммы он не профессионал, а САМ ХУСАИНОВ ,пусть вспомнит своё честное судейство....те кто это знает относятся к нему очень отрицательно...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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