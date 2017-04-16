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Сергей Хусаинов: назначение Егорова на матч "Спартак" – "Зенит" – самое разумное решение
Бывший генеральный директор ДЮСШ "Футбольное дело" Сергей Хусаинов одобрил назначение на матч "Спартак" - "Зенит" арбитра Александра Егорова.
"Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура. Егоров за месяц сбросил 15 килограммов, это личный подвиг. У человека есть цель и сильный характер. Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств в воскресенье. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу", - цитирует Хусаинова "Р-Спорт".
"Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура. Егоров за месяц сбросил 15 килограммов, это личный подвиг. У человека есть цель и сильный характер. Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств в воскресенье. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу", - цитирует Хусаинова "Р-Спорт".
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