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Станислав Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с 95-летием московский "Спартак".
"Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У "Спартака" есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
"Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У "Спартака" есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
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