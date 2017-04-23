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Геннадий Орлов: Павлюченко подвел свою команду

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что форвард "Урала" Роман Павлюченко подвел команду в матче 24-го тура против "Зенита" (0:2).

"Павлюченко 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!" - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Павлюченко Зенит Урал
Сегодня, 14:06
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19
(4)
№19 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees...
у вас 2 удара в створ,ты о чем дятел?)))


Да хотя бы о не назначенном пенальти, понял, дятел bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№18 Написал: MatchBuyer Ленинград (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Да ведь не он один, Генадь Сергеич, их сразу там таких 3 штуки оказалось.

и правда, что он несёт?
игроки Урала за весь матч вообще ни разу правила-то не нарушили, вся страна это видела


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Я не настолько молод, чтобы знать всё.
Регистрация: 30.10.2009
№17 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
То что Орлов - старый маразматик, никто из болел оспаривать не будет. Но что, плять, не так он сказал в этом интервью ?!
Регистрация: 16.04.2016
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
чмошник ты гена,Павлюченко возмутился за то что судья перед этим удалил игрока ЗА ИГРУ В МЯЧ,любой бы возмутился
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MatchBuyer
считай все карточки, что судья дал игрокам Урала, вообще ни за что

Как говориться - сцуко до слёз, Карл, все сцука карточки ВООБЩЕ ни за что joy
Регистрация: 16.04.2016
№14 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Виват, бомж-град!!! Виват, виват, виват!!!

зиги заги зиги заги хой хой хой (с)орлов


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№13 Написал: vlees... (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вы почитайте че он там несет,какое говно этот зенит и его ручные комментаторы

Геннадий Орлов: «До вчерашнего дня «Спартак» отличался высоким командным духом. «Зенит» его забрал» laughing

Цитата: avlasov1981
Цитата: FCSM78
Орлов сцука вас тянут за яйца... Дурак только не видит.... Как же я хочу чтоб вы сволочи за свою такую судейскую игру не попали в ЛЧ.... rage

Молчи уже, секта.... Вас в матче с нами вытянули и не одна свинья не хрюкнула...

у вас 2 удара в створ,ты о чем дятел?)))
Регистрация: 15.04.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:31) #
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online

Да ведь не он один, Генадь Сергеич, их сразу там таких 3 штуки оказалось. Подонки, ты подумай - а???

Какой матч, твари, собрались испортить - открытия великой мусорной арены!!!! Но не смогли, подонки блеать - лазурный коллектив все выдюжил, и показав невиданный характер, выучку, волю к победе, и даже несмотря на удаления, таки склонил чашу весов в пользу прозрачной правды и лазурной справедливости,совсем чуть-чуть примяв ее при этом.

Виват, бомж-град!!! Виват, виват, виват!!!

P.S. А если бы не залетело вместе с вратарем, что было б дальше??? Четвертое плановое удаление или пенальти после удара Дзюбы кулаком защитнику по голове? Сзади естественно, как водится у "новой питерской аристократии"??? Тогда б совсем была пирдуха - Боярский в будке просто бы остекленел.

Но и так все случилось просто всем на заглядение. Всегда бы так.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: MatchBuyer Ленинград (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Ты матч смотрел?

да
считай все карточки, что судья дал игрокам Урала, вообще ни за что, выдумал все на пустом месте
вон Хусаинов и все журналисты прямо так и сообщают. украли у Урала победу


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Я не настолько молод, чтобы знать всё.
Регистрация: 30.10.2009
№10 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:23) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Молчи уже, секта.... Вас в матче с нами вытянули и не одна свинья не хрюкнула...

Ты матч смотрел?лунь...
Регистрация: 19.03.2011
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:22) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
О предвзятости Орлова знают все, привыкли как то, но не до такой же степени! Ни стыда не совести, лучше бы просто промолчал.
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (8)
online

Гена в своём Альцгеймере вообще уже ни хрена не соображает...
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Как язык вообще поворачивается?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSM78
Орлов сцука вас тянут за яйца... Дурак только не видит.... Как же я хочу чтоб вы сволочи за свою такую судейскую игру не попали в ЛЧ.... rage

Молчи уже, секта.... Вас в матче с нами вытянули и не одна свинья не хрюкнула...
Регистрация: 16.04.2016
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!" - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс"
smile Дзюба - молодец,еле сдержался,а не то пришлось бы этого Емельянова на носилках выносить,а Павлюченко как моська из подворотни решил попонтоваться перед судье,ан нет ,Еськов быстро ему указал кто в доме хозяин. И пусть теперь распаляется бандюган -Иванов - матч с "Тереком" долго еще будет аукаться - просто так ничего не бывает.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: MatchBuyer Ленинград (Сегодня, 14:15) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
да причем здесь Павлюченко. судья ж его вообще без причин удалил.
нормальная же реакция на решение судьи, с которым не согласен.
считай все футболисты именно так и ведут себя, когда не согласны с решением судьи.
И никого за такое поведение не удаляют, а тут такое


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Я не настолько молод, чтобы знать всё.
Регистрация: 30.10.2009
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Орлов сцука вас тянут за яйца... Дурак только не видит.... Как же я хочу чтоб вы сволочи за свою такую судейскую игру не попали в ЛЧ.... rage
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:09) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
На арене цирка опять Гена а то мы уже скучать стали sob


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:08) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
аааааааааааааааааааааа.от него только кровь из ушей
ну неужели у человека ни капли совести???


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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