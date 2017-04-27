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Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все

Известный агент Владимир Абрамов высказал свое мнение относительно бюджета казанского "Рубина". Сегодня появилась информация, что клубу в этом сезоне было выделено 125 миллионов долларов.

"Меня не удивляют эти цифры. Наоборот, стало неожиданностью, что несколько лет подряд до этого у "Рубина" было слабое финансирование. Клубу не уделяли должного внимание. Люди перестали ходить на стадион, "Рубин" стал безразличен городу. У Казани всегда были деньги. Там ведь добывают нефть с газом. С начала этого сезона, насколько я понимаю, пришло указание — финансировать футбол. И это хорошо, потому что иначе на стадионе, который они построили, скоро бы нечего было делать. Заслуживает ли "Рубин" таких денег? Безусловно. Ведь почему оттуда когда-то убрали Бердыева — лучшего тренера страны? Потому что он понимал, ресурсы заканчиваются, и сделать команду одной из лучших в стране не получится.

Ему там делать было уже нечего. Руководство республики на тот момент решило дистанцироваться от футбола. В итоге, нашли других людей и поставили им другие задачи. Курбан, кстати, пришел в "Рубин" по рекомендации Непомнящего, и там стало меняться абсолютно все. Но они посчитали, что легко справятся без него. А потом к ним даже перестали идти футболисты. Теперь же в Казани и на матчи никто не ходит — на огромный стадион четыре тысячи. Руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями. В своё время они очень гордились спортивным отделом, а теперь набрали кучу иностранцев под тренера, которые совершенно за него не играют. Прокололись все. Купили не тех, ведь самое легкое покупать за огромные деньги футболистов. Но важное уточнение: я не считаю такой бюджет огромным, просто деньги нужно тратить эффективнее", - цитирует Абрамова "Спорт день за днем".
Теги: Абрамов Рубин
Сегодня, 16:50
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