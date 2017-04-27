Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
09:58
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
08:52
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Вчера 23:56
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
Вчера 23:39
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
Ильсур Метшин: игра "Рубина"? Позор! Просто позор
Президент "Рубина" Ильсур Метшин кратно прокомментировал поражение казанской команды от "Терека" (0:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.
"Как игра? Позор! Просто позор", - цитирует Метшина "Спорт-Экспресс".
"Как игра? Позор! Просто позор", - цитирует Метшина "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.