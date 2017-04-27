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Ильсур Метшин: игра "Рубина"? Позор! Просто позор

Президент "Рубина" Ильсур Метшин кратно прокомментировал поражение казанской команды от "Терека" (0:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.

"Как игра? Позор! Просто позор", - цитирует Метшина "Спорт-Экспресс".
Теги: Метшин Рубин
Сегодня, 17:01
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4
(0)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Казани еще и не прет мощно.
Сколько не забитых пенальти, и отсюда потерянные очки.
Интересно будет посмотреть их матч с Локо, вот уж с кем казанцы захотят реабилитироваться. Заодно и на наших посмотрим, о чем они будут в очередной раз мечтать. Об финале КР или о чем похуже.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
кратно прокомментировал

smile


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
так а ответственность за этого странного тренера и этих странных игроков не на тебе ли?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 17:06) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Два раза не повторяю не повторяю! Тренера уже давно сменить напрашивается. Сами тупите,тянете.Или вам это выгодно..


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Регистрация: 17.04.2017
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