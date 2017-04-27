Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
23:09
Валерий Масалитин: зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии (3)
Валерий Масалитин: зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии (3)
22:44
Алексей Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018 (1)
Алексей Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018 (1)
21:47
3 по 11 и геройства молодёжи Петракова. «Анжи», «Томь» и Безбородов выдали самый феерический матч года (5)
3 по 11 и геройства молодёжи Петракова. «Анжи», «Томь» и Безбородов выдали самый феерический матч года (5)
16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (6)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (6)
Михаил Галактионов: надо гнуть свою линию и играть от себя
Старший тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Михаил Галактионов прокомментировал победу над Чехией (4:1) и выход в финал турнира Slovakia Cup.
"Конечно, мы рады, что вышли в финал Slovakia Cup. Я уже отмечал, что нам надо играть в футбол, который мы отрабатываем на тренировках. Надо гнуть свою линию и играть от себя. Сегодня нам это удалось. Мы забивали хорошие мячи, у нас были и другие голевые моменты. Тренерский штаб остался доволен атакующими действиями команды. Немного подпортило общую картину удаление Демьянова за грубую игру в самом конце матча. Конечно, таких эпизодов быть не должно. Нам есть, куда стремиться. Завтра нас ждет финальная игра со сборной США. Мы готовимся к ней и сделаем все, чтобы провести ее как можно лучше с точки зрения качества и результата", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
"Конечно, мы рады, что вышли в финал Slovakia Cup. Я уже отмечал, что нам надо играть в футбол, который мы отрабатываем на тренировках. Надо гнуть свою линию и играть от себя. Сегодня нам это удалось. Мы забивали хорошие мячи, у нас были и другие голевые моменты. Тренерский штаб остался доволен атакующими действиями команды. Немного подпортило общую картину удаление Демьянова за грубую игру в самом конце матча. Конечно, таких эпизодов быть не должно. Нам есть, куда стремиться. Завтра нас ждет финальная игра со сборной США. Мы готовимся к ней и сделаем все, чтобы провести ее как можно лучше с точки зрения качества и результата", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.