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Михаил Галактионов: надо гнуть свою линию и играть от себя

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Михаил Галактионов прокомментировал победу над Чехией (4:1) и выход в финал турнира Slovakia Cup.

"Конечно, мы рады, что вышли в финал Slovakia Cup. Я уже отмечал, что нам надо играть в футбол, который мы отрабатываем на тренировках. Надо гнуть свою линию и играть от себя. Сегодня нам это удалось. Мы забивали хорошие мячи, у нас были и другие голевые моменты. Тренерский штаб остался доволен атакующими действиями команды. Немного подпортило общую картину удаление Демьянова за грубую игру в самом конце матча. Конечно, таких эпизодов быть не должно. Нам есть, куда стремиться. Завтра нас ждет финальная игра со сборной США. Мы готовимся к ней и сделаем все, чтобы провести ее как можно лучше с точки зрения качества и результата", - цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 21:57
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