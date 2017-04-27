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Валерий Масалитин: зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин не понимает, как главным судьей на предстоящее дерби могли назначить арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

– На дерби назначен судья Безбородов из Санкт-Петербурга.

– Вот и посмотрим! Я этого назначения не понимаю. ЦСКА и "Спартак" судит парень из города, который тоже претендует на Лигу чемпионов. Нонсенс! Ну пригласите арбитра из-за границы. Да хотя бы из Белоруссии или Украины. А мы идем своим путем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Масалитин ЦСКА Спартак
Сегодня, 23:09
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(1)
№3 Написал: Лидия Буланова (Сегодня, 23:19) #
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online

НУ тогда давайте на все матчи зенита московских судей не назначать
Регистрация: 2.03.2016
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
сказал как в воду пернул
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:13) #
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online

Логика есть в это высказывание. Боится ....человек что ЦСКА ВТОРОЕ МЕСТО НЕ ЗАЙМЁТ И мимо лиги Чемпионов.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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