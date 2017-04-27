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Сергей Шавло: не думаю, что Безбородов будет принимать в дерби какие-то решения с выгодой для Питера

Петербуржец Владислав Безбородов является квалифицированным арбитром, рефери ФИФА, он достоин судить матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами ЦСКА и "Спартак", заявил экс-генеральный директор "красно-белых" Сергей Шавло.

"Безбородов - квалифицированный судья, и все, естественно, надеются, что судейство будет объективным. Но всегда, когда принимается такое решение, которое может быть принято в штыки, все очень внимательно будут наблюдать за его решениями. Он судит международные игры, является судьей ФИФА, и я думаю, что каких-то специальных решений в пользу одной или другой команды, с выгодой, наверное, для Питера, не будет. Но все может произойти. Я знаю его как человека и как судью, считаю его достойным кандидатом на проведение матча", - цитирует Шавло "Р-Спорт".
Теги: Шавло Безбородов Зенит ЦСКА Спартак
Вчера, 23:50
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