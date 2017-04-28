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Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин сообщил об отмене матча между его командой и участниками проходящего на "Матч ТВ" шоу "Кто хочет стать легионером?".

Об этом Уткин написал в своем твиттере, прикрепив к посту скриншот переписки с одним из организаторов программы.

Ранее Уткин объявил о том, что будет руководить собственной футбольной командой, и вызвал на матч команду главного реалити-шоу телеканала "Матч ТВ" "Кто хочет стать легионером?".

"Газета.ру"
Теги: Уткин
Сегодня, 21:03
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2
(0)
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
твоей команде только с участниками дома-2 играть...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
пустозвон...
Регистрация: 18.03.2012
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