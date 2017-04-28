Уткин сообщил об отмене матча его команды с участниками шоу "Кто хочет стать легионером?"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин сообщил об отмене матча между его командой и участниками проходящего на "Матч ТВ" шоу "Кто хочет стать легионером?".Об этом Уткин написал в своем твиттере, прикрепив к посту скриншот переписки с одним из организаторов программы.Ранее Уткин объявил о том, что будет руководить собственной футбольной командой, и вызвал на матч команду главного реалити-шоу телеканала "Матч ТВ" "Кто хочет стать легионером?".