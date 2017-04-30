Президент "Урала": Коробов плакал после матча с "Тереком"

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Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (6)
Вчера 21:42
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин"
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Вчера 20:52
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Вчера 19:15
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
"Реал" одержал победу над "Валенсией" (1)
Вчера 19:12
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно (3)
Вчера 19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Вчера 18:58
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" (13)
Вчера 18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Вчера 18:24
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
"Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" (56)
Вчера 18:18
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
"Тосно" упустил победу над "Спартаком-2" (1)
Вчера 18:16
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
"Терек" - "Урал": стартовые составы команд
Президент "Урала": Коробов плакал после матча с "Тереком"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что команда здорово играла до того, как пропустила необязательный мяч от "Терека", а также рассказал о реакции на неудачу полузащитника команды Дмитрия Коробова.
"Мы вели в счете, у нас было полное преимущество, мы здорово играли, но потом пропустили необязательный гол, ошиблись два молодых защитника. Во втором тайме не разобрались, когда главный тренер "Терека" поменял схему. Плюс здорово сыграл Олег Иванов. С Олегом и без Олега — это две разные команды. Иванов — полкоманды для "Терека", нам было тяжело с ним справиться.
Во втором тайме, повторюсь, немного не разобрались, плюс ребята подустали. В эпизоде с четвертым голом в наши ворота Коробов начал в штрафной площадке вдоль двигаться… Сейчас голову опустил, плачет. Каждый молодой футболист должен допустить свои ошибки. У этих ребят есть будущее, они могут играть в футбол", — сказал Иванов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Газета.ру"
"Мы вели в счете, у нас было полное преимущество, мы здорово играли, но потом пропустили необязательный гол, ошиблись два молодых защитника. Во втором тайме не разобрались, когда главный тренер "Терека" поменял схему. Плюс здорово сыграл Олег Иванов. С Олегом и без Олега — это две разные команды. Иванов — полкоманды для "Терека", нам было тяжело с ним справиться.
Во втором тайме, повторюсь, немного не разобрались, плюс ребята подустали. В эпизоде с четвертым голом в наши ворота Коробов начал в штрафной площадке вдоль двигаться… Сейчас голову опустил, плачет. Каждый молодой футболист должен допустить свои ошибки. У этих ребят есть будущее, они могут играть в футбол", — сказал Иванов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Газета.ру"
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