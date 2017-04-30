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Обзор. 34 тур. ФНЛ
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Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
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Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Алексей Березуцкий: от дерби жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака".
"Дерби - это всегда особенный матч для любого, кто выходит на поле или даже просто смотрит игру. Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе - будет вообще шикарно", - приводит слова Березуцкого официальный твиттер ЦСКА.
"Дерби - это всегда особенный матч для любого, кто выходит на поле или даже просто смотрит игру. Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе - будет вообще шикарно", - приводит слова Березуцкого официальный твиттер ЦСКА.
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