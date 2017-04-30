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Александр Шикунов: "Спартак" сыграет с ЦСКА как с "Зенитом"
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов считает, что красно-белые завоюют чемпионский титул вне зависимости от исхода матча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.
"Вся страна ждет этого дерби. В России есть два матча года – "Спартак" – ЦСКА и ЦСКА – "Спартак". Стадион будет полным и вправе ожидать настоящее зрелище, даже погода повернулась лицом, принеся в Москву летнее тепло. В таких матчах все выкладываются на 100 процентов, поэтому команды смогут обойтись без травмированных. Для меня все ясно в чемпионской гонке. "Спартак" – чемпион! Даже в случае поражения все будет нормально, а ничьей хватит с головой. У красно-белых нормальный календарь в оставшихся турах, поэтому не стоит обращать внимание на возможную потерю очков в матче с ЦСКА. Конечно, буду болеть за "Спартак". Думаю, счет будет 1:1, а гол забьет Глушаков. "Спартак" сыграет так же, как и с "Зенитом". Будет та же схема. Спартаковцы возьмут игру под свой контроль, станут владеть мячом", - цитирует Шикунова "Спорт-Экспресс".
"Вся страна ждет этого дерби. В России есть два матча года – "Спартак" – ЦСКА и ЦСКА – "Спартак". Стадион будет полным и вправе ожидать настоящее зрелище, даже погода повернулась лицом, принеся в Москву летнее тепло. В таких матчах все выкладываются на 100 процентов, поэтому команды смогут обойтись без травмированных. Для меня все ясно в чемпионской гонке. "Спартак" – чемпион! Даже в случае поражения все будет нормально, а ничьей хватит с головой. У красно-белых нормальный календарь в оставшихся турах, поэтому не стоит обращать внимание на возможную потерю очков в матче с ЦСКА. Конечно, буду болеть за "Спартак". Думаю, счет будет 1:1, а гол забьет Глушаков. "Спартак" сыграет так же, как и с "Зенитом". Будет та же схема. Спартаковцы возьмут игру под свой контроль, станут владеть мячом", - цитирует Шикунова "Спорт-Экспресс".
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