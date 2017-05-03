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Артем Фидлер: Фернандеша нужно было закопать прямо на поле

Защитник "Урала" Артем Фидлер не стал рассказывать, что именно ему сказал хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш, после чего в финале Кубка России началась драка.

"С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно. Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле", - цитирует Фидлера "Спорт-Экспресс".
Теги: Фидлер Фернандеш
Сегодня, 19:50
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№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нужно было закопать - ну и закопал бы... Что толку теперь бла-бла? не понимаю таких мужикофф. Знаю офицеров. котрые карьерой жертвовали, ради ПОСТУПКОВ. А у нас так... игрочишки РФПЛ. Баблооооо...((
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:58) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
теперь то что,махать кулаками после драки...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нужно было закопать - ну и закопал бы... Что толку теперь бла-бла? не понимаю таких мужикофф.
Регистрация: 24.09.2013
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