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Артем Фидлер: Фернандеша нужно было закопать прямо на поле
Защитник "Урала" Артем Фидлер не стал рассказывать, что именно ему сказал хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш, после чего в финале Кубка России началась драка.
"С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно. Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле", - цитирует Фидлера "Спорт-Экспресс".
"С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно. Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле", - цитирует Фидлера "Спорт-Экспресс".
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