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Тимофей Калачев и Владимир Гранат могут сыграть в матче с "Арсеналом"
Игроки "Ростова" Владимир Гранат и Тимофей Калачев вернулись в строй и готовятся к матчу с тульским "Арсеналом", который пройдет в субботу, 6 мая, сообщает "Спорт день за днем"
Напомним, что Гранат получил повреждение еще в игре 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Тогда появились сообщения, что Владимир сломал ключицу в столкновении с Генрихом Мхитаряном и пропустит остаток сезона. Калачев получил травму во время матча со "Спартаком" (3:0), хавбека унесли с поля на носилках.
Напомним, что Гранат получил повреждение еще в игре 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Тогда появились сообщения, что Владимир сломал ключицу в столкновении с Генрихом Мхитаряном и пропустит остаток сезона. Калачев получил травму во время матча со "Спартаком" (3:0), хавбека унесли с поля на носилках.
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