Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Урала": ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари ?

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о драке футболистов в финале Кубка России.

"Я хорошо знаю Артема Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам.

Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведет? Не знаю, из-за чего все началось, но удар сзади видел. И Рома Павлюченко из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били.

На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с "Зенитом", там сидят опытные люди, и они все внимательно разберут.

Не думаю, что в домашнем матче против "Локомотива" будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России", — сказал Иванов в эфире ОТВ.

"Чемпионат.сом"
Теги: Иванов Урал Ари Халк Локомотив
Сегодня, 21:13
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: zen-it
Халк бы навалял и "спящему" долб-ебу и Фидлеру!


Что то мне не представить, что бы Халк кому-нибудь "валял". Как, собственно, не представить что бы на него набросился с кулаками. Живанилду самый позитивный на полке был всегда. Играл в футбол а не херней страдал. И соперников уважал. Поэтому все к нему с уважением относились.
Чего и Ари с Павлюченкой желаю.


--------------------
У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Халк бы навалял и "спящему" долб-ебу и Фидлеру!
Вопрос? А кто такой Падлюченко?! Ари подлец, не спорю! Но публично говорить такие слова, словно только что откинулся с зоны, тем более нашему русскому это еще хуже!!!
Регистрация: 5.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.