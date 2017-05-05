Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Лоськов проведет прощальный матч за "Локомотив" 13 мая

Руководство и тренерский штаб "Локомотива" определились с датой проведения прощального матча легенды "железнодорожников" Дмитрия Лоськова, сообщает ФАН.

Клуб рассматривал два варианта: выпустить полузащитника, зимой заявленного как играющего тренера, в матче с "Оренбургом" 13 мая или во встрече с "Зенитом" в последнем туре чемпионата страны 20 мая. По словам источника, в результате было принято решение провести официальные проводы 43-летней легенды "Локомотива" в игре с "Оренбургом". Сообщается также, что официально об этом будет объявлено после матча следующего тура .с "Анжи".
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 17:21
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.