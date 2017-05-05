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Дмитрий Лоськов проведет прощальный матч за "Локомотив" 13 мая
Руководство и тренерский штаб "Локомотива" определились с датой проведения прощального матча легенды "железнодорожников" Дмитрия Лоськова, сообщает ФАН.
Клуб рассматривал два варианта: выпустить полузащитника, зимой заявленного как играющего тренера, в матче с "Оренбургом" 13 мая или во встрече с "Зенитом" в последнем туре чемпионата страны 20 мая. По словам источника, в результате было принято решение провести официальные проводы 43-летней легенды "Локомотива" в игре с "Оренбургом". Сообщается также, что официально об этом будет объявлено после матча следующего тура .с "Анжи".
Клуб рассматривал два варианта: выпустить полузащитника, зимой заявленного как играющего тренера, в матче с "Оренбургом" 13 мая или во встрече с "Зенитом" в последнем туре чемпионата страны 20 мая. По словам источника, в результате было принято решение провести официальные проводы 43-летней легенды "Локомотива" в игре с "Оренбургом". Сообщается также, что официально об этом будет объявлено после матча следующего тура .с "Анжи".
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