Георгий Джикия: нам без разницы, как сыграют "Зенит" и "Терек"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что ему все равно, как сыграют "Зенит" и "Тереком". Если сине-бело-голубые потеряют очки, то столичная команда досрочно завоюет чемпионский титул.– Нам без разницы, как они сыграют.– Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.– Да, самим.– Я не буду смотреть эту встречу.– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.– Да. Приятно вернуться туда, где я начинал свой пусть в премьер-лиге. Но сейчас я игрок "Спартака", и мы едем туда за победой.