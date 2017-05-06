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Георгий Джикия: нам без разницы, как сыграют "Зенит" и "Терек"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что ему все равно, как сыграют "Зенит" и "Тереком". Если сине-бело-голубые потеряют очки, то столичная команда досрочно завоюет чемпионский титул.

– Уже завтра "Спартак" может стать чемпионом. Какие у вас ожидания от матча "Зенит" – "Терек"?

– Нам без разницы, как они сыграют.

– Но если "Зенит" не победит, то "Спартак" станет чемпионом.

– Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.

– То есть, вам не хочется становиться чемпионом "на диване"?

– Да, самим.

– Где будете смотреть этот матч?

– Я не буду смотреть эту встречу.

– Игроки "Лестера", когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.

– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.

– Для вас игра в Перми будет принципиальной?

– Да. Приятно вернуться туда, где я начинал свой пусть в премьер-лиге. Но сейчас я игрок "Спартака", и мы едем туда за победой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Терек Зенит Спартак
Вчера, 23:07
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(1)
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
хороший малый,с юмором тоже полный порядок,а на поле настоящий боец!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Это юмор такой????Бедный парень-наверно в музей заставили не раз сходить-вот разум и помутился....

ты юмор Дзюбы слышал?
Что скажешь?
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:16) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
– Игроки "Лестера", когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.

– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.

Это юмор такой????Бедный парень-наверно в музей заставили не раз сходить-вот разум и помутился....
Регистрация: 15.03.2009
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