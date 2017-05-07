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Команда посольства РФ в Китае завоевала серебро на дипломатическом турнире по футболу

Сборная команда посольства России в Китае завоевала серебро на футбольном турнире среди дипломатов в китайской столице. Спортивное состязание было организовано МИД и Государственным управлением по делам спорта КНР.

В полуфинальном матче российская команда обыграла итальянцев. Два тайма и дополнительное время завершились со счетом 2:2. Исход игры решила серия пенальти.

В финальном матче команда России уступила сборной Туркмении. Третье место заняла команда Государственного управления по делам спорта КНР, которая участвовала в турнире на правах принимающей стороны.

"Игра была действительно тяжелой, но мы показали настоящий характер и волю к победе", - рассказал ТАСС капитан российской команды, атташе посольства РФ в КНР Артем Томихин.
Сегодня, 09:18
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