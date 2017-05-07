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"Оренбург" - "Краснодар": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Краснодара" на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.

"Оренбург": Руденко, Андреев, Полуяхтов, Воробьёв, Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков, Драгун, Григорьев, Лобжанидзе.

Запасные: Гутор, Бордачёв, Жунич, Бреев, Нехайчик, Коронов, Ефремов, Саная, Дюриш.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Жигулёв, Каборе, Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Абаев, Сафонов, Калешин, Налдо, Жоаозиньо, Подберёзкин, Перейра, Лаборде.
Теги: Оренбург Краснодар
Сегодня, 13:23
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