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Игорь Лебеденко: "Спартак" - чемпион? ЦСКА и "Зенит" потеряли лидеров, поэтому так

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко после победы над "Зенитом" в матче 27-го тура РФПЛ оценил арену питерцев.

"Стадион на любителя. Внешне похож на космический корабль снаружи. С газоном поторопились. Думаю и "Зениту" проще было бы играть на другом газоне, а не только нам.

Если раньше я оценивал наши шансы крайне низко, то теперь наши шансы попасть в еврокубки — 15-20 процентов. "Спартак" — чемпион? ЦСКА и "Зенит" потеряли лидеров, поэтому так", - цитирует Лебеденко "Чемпионат.сом".
Теги: Лебеденко Терек Зенит Спартак
Сегодня, 23:14
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№8 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федун заставил Еременко нюхать кокс:(
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шел бы ты в Торпеду играть , в ПФЛ, там твое место ,придурок.
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот то куда?
За всю жизнь ничего не достиг, а хает....
Поздравил бы лучше коллег...
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
посмотри бюджет зенита дядя,а то что зенит прихлопнули и ускорили чемпионство, спасибо вам,а за то что не лестно отозвался о Спартаке,это зря,нам еще играть и на Спартак уже ничего не давит,будет весело!
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 23:19) #
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online

как же бомбит у всех питухов от чемпионства Спартака


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слышал то, что на поле 11 игроков , а не халк с с с ??? СТОП, а кого потеряли цкг? Точно никого! Просто они безвольные и бездарные


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Потому что Спартак в этом сезоне КОМАНДА!


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мы вас умоем,, мразота
Регистрация: 26.06.2008
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