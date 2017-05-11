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Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский"

Матч 29-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский".

"Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", "Зенита" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе "Санкт-Петербург", пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.

По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 "Зенит" – "Краснодар" состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК "Петровский". Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона "Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки", – говорится в заявлении оргкомитета "Россия-2018".

ТАСС
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 19:10
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22
(1)
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Цитата: Пивовед
О, сколь рублей
Сожрал монстр,
Что Крестовской
ареной нарекли.!
Настанет день-
и всё совсем исчезнет
С поверхности земли.

Погаснут звёзды,
останется лишь пепел
И замогильный стон.
И вот тогда,
ещё через неделю,
Достроят стадион.

ты поэт, зовешься Цветик
имбицил, тебе приветик
еще можешь использовать такие тупые рифмы как : она - волна, он - стадион, мясо - пи да расы гыгы, ни размера, ни рифмы, ни стиля (это уже по стишочку твоему)


Морда кулиторной столицо, иоба.

Ниасиленное тобой- это подражание Ахматовой.
.
Но ты такой группы не знаешь, для этого нужно нечто бОльшее, чем опивки креплёной Охоты, добытые тобой к твоёму праздничному столу для тебе подобных...
..
Киряй, Уася..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№21 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: простак
Приэтом надо понимать, что проблемы этого газона гораздо серьезнее. Ну КК он возможно и выдержит, но сразу по окончании турнира, его наверняка будут менять. А это значит.

нечего там выдерживать, просто огород
Регистрация: 20.04.2016
№20 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
О, сколь рублей
Сожрал монстр,
Что Крестовской
ареной нарекли.!
Настанет день-
и всё совсем исчезнет
С поверхности земли.

Погаснут звёзды,
останется лишь пепел
И замогильный стон.
И вот тогда,
ещё через неделю,
Достроят стадион.

ты поэт, зовешься Цветик
имбицил, тебе приветик
еще можешь использовать такие тупые рифмы как : она - волна, он - стадион, мясо - пи да расы гыгы, ни размера, ни рифмы, ни стиля (это уже по стишочку твоему)
Регистрация: 31.05.2016
№19 Написал: простак (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона "Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки

Приэтом надо понимать, что проблемы этого газона гораздо серьезнее. Ну КК он возможно и выдержит, но сразу по окончании турнира, его наверняка будут менять. А это значит.
А это значит, что Зенит еще не раз сыграет на Петровском. (не забудем и про предполагаемую реконструкцию к ЧЕ-2020)
Регистрация: 26.10.2012
№18 Написал: следующий (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Сибирячок
Перед матчем с «Анжи» 8 апреля «Зенит» объявил, что это последняя домашняя игра сезона на старой арене. В день матча на каждом сиденье лежало картонное сердечко с хэштегом #спасибоПетровский. Во время игры диктор стадиона еще раз объявил, что в этом сезоне «Зенит» на «Петровском» больше не появится. Возвращаться на старую арену после таких анонсов – для «Зенита» это крайне несолидная история.

Для Зенита, это как раз нормальная история.
Регистрация: 14.12.2012
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
О, сколь рублей
Сожрал монстр,
Что Крестовской
ареной нарекли.!
Настанет день-
и всё совсем исчезнет
С поверхности земли.

Погаснут звёзды,
останется лишь пепел
И замогильный стон.
И вот тогда,
ещё через неделю,
Достроят стадион.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Непонятно зачем Зенит вообще согласился с Петровского на котором прекрасный газон на огород переезжать


Политпроект переехал на политобъект, потому-что тот должен был принять 3 официальных мероприятия перед Кубком Конфедераций. Перед сегодняшней конференцией ФИФА, ей начислили определённую сумму "логичности" и внезапно какой-то там концерт преобразовался в футбольный матч. Теперь "Зенит" сыграет на нормальном поле. Хотя можно было бы ранее на Зенит-Арену засунуть Зенит-2 и обыграть Терек на Петровиче.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (8)
online

Такое впечатление. что бомжи наконец осознали, что само их существование оплачено государством - простыми гражданами, т.е. И теперь отдают долги, давая бесплатные концерты для всей страны.
Эй. голубые холопы! Я желаю еще цыганочку с выходом из зоны ЛЧ и потом номер - "хоровой плач"! А ну быстро, сволочь! laughing

Цитата: Shekel
Непонятно зачем Зенит вообще согласился с Петровского на котором прекрасный газон на огород переезжать

Вместимость как у стадиона Стрельцова, на котором играет втордив


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (4)

Непонятно зачем Зенит вообще согласился с Петровского на котором прекрасный газон на огород переезжать


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Перед матчем с «Анжи» 8 апреля «Зенит» объявил, что это последняя домашняя игра сезона на старой арене. В день матча на каждом сиденье лежало картонное сердечко с хэштегом #спасибоПетровский. Во время игры диктор стадиона еще раз объявил, что в этом сезоне «Зенит» на «Петровском» больше не появится. Возвращаться на старую арену после таких анонсов – для «Зенита» это крайне несолидная история.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Крестовский уже выполнил свою миссию в этом сезоне,Спартак чемпион!

ошибаешься.не в сезоне,а вообще.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крестовский уже выполнил свою миссию в этом сезоне,Спартак чемпион!
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Спасибо за Крестовский.
Мы там стали чемпионами.
Теперь возвращайтесь на Петровский laughing

да,не зря бомжеградцы налоги платили,определенно не зря.на выходе оно того стоило,как выяснилось.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Lord_Vik
Спасибо за Крестовский.
Мы там стали чемпионами.
Теперь возвращайтесь на Петровский laughing
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:41) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Закопали бы на поле нового стадиона трупы тех, кто разворовал бюджет Санкт-Петербурга, глядишь и трава бы взошла хорошая.

ты че? вонь была бы еще та
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:39) #
  • +6
  •  (10)
online

Закопали бы на поле нового стадиона трупы тех, кто разворовал бюджет Санкт-Петербурга, глядишь и трава бы взошла хорошая.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
На Петровиче Цыган покажет мастерство команды. Уж тогда то точно без нытья.
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Спасибо за Крестовский.
Мы там стали чемпионами.
Теперь возвращайтесь на Петровский

и сохраните путевку в лигу европы joy


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
логично. газон ужасен.



"Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", "Зенита" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе "Санкт-Петербург", пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.


Всё логично. Там сколько для повышения логичности стадионов для ФИФА выделили дополнительно? 4 миллиарда вроде? ФИФА рубит на логичности миллиарды. Не зря Катару следующий дали. Там логичности ещё больше начислят. Ты ЮАР логичную вспомни, с неё вся логичность пошла.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:17) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за Крестовский.
Мы там стали чемпионами.
Теперь возвращайтесь на Петровский laughing
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
логично. газон ужасен.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 19:11) #
  • +4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Крестовский уже выполнил свою задачу,на нем зенит оформил чемпионство Спартака,теперь можно сносить это говно.
Регистрация: 27.04.2017
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