Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский"

Матч 29-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" пройдет на стадионе "Петровский"."Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", "Зенита" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе "Санкт-Петербург", пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.По итогам обсуждения, было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 "Зенит" – "Краснодар" состоится на домашней арене сине-бело-голубых – СК "Петровский". Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона "Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки", – говорится в заявлении оргкомитета "Россия-2018".